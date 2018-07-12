РИАМО – 12 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения народного артиста России Александра Домогарова и назвал его замечательным актером, которого любят миллионы российских зрителей, сообщает в четверг Газета.ru.

«Незаурядный талант, романтический облик – это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы. Вместе с вашими героями хочется радоваться и грустить, размышлять и сопереживать», — говорится в обращении Медведева.

Премьер-министр также написал, что артист буквально проживает роли на сцене и в кино.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Домогаров родился в Москве 12 июля 1963 года. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Стал известен, сыграв Павла Горина в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины III» (1992). Играл в сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Идиот» и других.