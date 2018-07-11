РИАМО - 11 июл. В Москве состоялась торжественная церемония гашения конвертов, посвященных 20-летию Ассамблеи народов России, с помощью особого знака государственной почтовой оплаты, передает в среду корреспондент РИАМО.

Ассамблея народов России решает задачи сохранения и развития этнокультурной самобытности народов страны и укрепления единства гражданской политической нации.

«Не каждая общественная организация или инициатива пройдет проверку таким большим периодом времени. Двадцать лет - это значительный срок. За это время организовано сотни интересных проектов. При Ассамблее действует 25 ресурсных центров и почти в каждом нашем субъекте можно получить консультации по любым вопросам, которые входят в сферу деятельности организации», - сказала руководитель департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента РФ Татьяна Вагина.

Для гашения конвертов был изготовлен памятный сувенирный штемпель, отражающий исторический период жизни Ассамблеи. Тираж памятных конвертов составляет 1 миллион экземпляров.