РИАМО – 11 июл. Банк «Возрождение» предоставил кредит компании «ЯнтарьЭнергосбыт», занимающейся поставкой электроэнергии предприятиям, организациям и населению, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк «Возрождение» выдал банковскую гарантию предприятию «ЯнтарьЭнергосбыт» на сумму 251,5 миллиона рублей. Сделка состоялась в рамках заключенного соглашения о предоставлении банковских гарантий в счет исполнения обязательств «ЯнтарьЭнергосбыт» по договору купли-продажи электроэнергии с Центром финансовых расчетов», — говорится в сообщении.

ОАО «ЯнтарьЭнергосбыт» – поставщик электроэнергии предприятиям, организациям и населению Калининградской области.

Как добавляется в сообщении, выдача гарантии является новым импульсом в развитии сотрудничества банка «Возрождение» с инфраструктурными энергетическими компаниями региона.