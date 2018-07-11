РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в IV квартале 2018 года на Флотском проезде начнут строить школу на 1 100 мест и сделают к ней подъездную дорогу, ввести ее в эксплуатацию планируют в 2021 году, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству администрации горокруга.

Общеобразовательную школу на 1 100 мест Ш4 построят в Подольске на Флотском проезде, 9. Генеральный проектировщик - ГУП МО «НИиПИ градостроительства». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.

«Получение положительного заключения экспертизы планируется в III квартале 2018 года, начало строительства – IV квартал 2018 года, ввод в эксплуатацию - II квартал 2021 года. В настоящее время проектные решения проходят комиссию архитектурно-градостроительного облика. Планируется проектирование и строительство участка подъездной дороги протяженностью 600 погонных метров на улице Флотский проезд. В настоящее время ведется оформление земельного участка», - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 2,9424 гектара расположат здание школы, физкультурно-спортивную, учебно-опытную зоны, а также зону для отдыха для разных возрастных групп учащихся, хозяйственную зону и площадку для общешкольных мероприятий.

Здание 4-х этажное, сложной формы, общей площадью 13 490,8 квадратных метров, функционально разделенное на зону начальных классов, среднего и старшего звена, пищеблока, спортивную, библиотечно-информационную и административно-офисную с медблоком.