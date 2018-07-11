РИАМО - 11 июл. Около 7 тысяч подъездов многоквартирных домов отремонтировали с начала текущего года в Подмосковье, виды работ в обязательном порядке согласовываются с жителями, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» завершен текущий ремонт почти 7 тысяч подъездов в многоквартирных жилых домах. Всего в 2018 году в регионе планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов», – сказал Пестов.

Работы проводятся в соответствии с утвержденными дорожными картами. Наиболее активно работа по ремонту подъездов идет в городских округах Павловский Посад, Химки, Клин, Королев, Мытищи, Балашиха, Восход, Лобня.

В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд», и утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов. В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (входная и тамбурные двери, дверные доводчики, установлены козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками и так далее).

При этом виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке должны согласовываться с жителями. Кроме того, по поручению губернатора подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

«По состоянию на начало 2016 года в ремонте нуждалось свыше 80 тысяч подъездов МКД Московской области. Благодаря реализации губернаторской программы на сегодняшний день из них уже приведено в порядок порядка 45 тысяч подъездов», – отметил Пестов.