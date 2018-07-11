РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Подольская городская клиническая больница планирует приобрести пилу и устройство для обескровления конечностей при проведении операций, сообщается на сайте госзакупок.

По данным информации о закупке, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская клиническая больница» опубликовало заявку на поставку устройств для проведения травматологических операций. Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 13 июля. Начальная (максимальная) цена контракта - 209 733, 36 рублей.

Средства планируется выделить из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Планируется заключить контракт с ООО «Здоровье». Поставщик должен будет поставить пилу и устройство для обескровливания конечностей.