РИАМО - 11 июл. Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства многофункционального жилого комплекса с детским садом и подземной автостоянкой в центре столицы, был обнаружен ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возводится по адресу: улица Большая Почтовая, владение 34, владение 30 (ЦАО). Предусмотрено строительство 14 корпусов от двух до 17 этажей с общей одноуровневой подземной автостоянкой на 610 машино-мест и дошкольным образовательным учреждением на 72 места. Общая площадь объекта – 113,7 тысячи квадратных метров. Всего в комплексе будет 626 квартир.

«В настоящее время на разных корпусах ведутся монолитные работы надземной части, подготовительные работы, а также снос существующих строений. В ходе проверки выявлены нарушения проекта организации строительства в части экологических требований по обеспечению обеспыливания при сносе зданий. Кроме того, выявлено наличие неутилизированного строительного мусора от сноса», – говорится в сообщении.

По факту выявленных нарушений генподрядчик привлечен к административной ответственности с наложением штрафных санкций на сумму 140 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле комитета.