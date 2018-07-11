РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске в микрорайоне Кузнечики в 2018 году начнут строить школу на Армейском проезде, 5, в настоящее время проект проверяет комиссия, оформляется земельный участок для подъездной дороги, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Общеобразовательную школу Ш6 на 1 100 мест построят в Подольске на Армейском проезде. Генеральный проектировщик ГУП МО «НИиПИ градостроительства». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.

«Планируется получить положительное заключение экспертизы в III квартале 2018 года, начало строительства – IV квартал 2018 года, ввод в эксплуатацию - II квартал 2021 года. В настоящее время проектные решения проходят комиссию архитектурно-градостроительного облика. Планируется проектирование и строительство участка подъездной дороги протяженностью 85 погонный метров на улице Армейский проезд. В настоящее время ведется оформление земельного участка», - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 1,7156 гектар расположат здание школы, учебно-опытную зону и место для разных возрастных групп учащихся, хозяйственную зону и площадку для общешкольных мероприятий. Планируется совместное использование физкультурно-спортивной зоны со школой №34.

Здание новой школы 4-х этажное, сложной формы, общей площадью 13490,8 квадратных метров, функционально разделенное на зону начальных классов, среднего и старшего звена, пищеблока, спортивную, библиотечно-информационную и административно-офисную с медблоком.