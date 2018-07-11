РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. В городском округе Люберцы в среду глава муниципалитета Владимир Ружицкий торжественно открыл первый и единственный батутный клуб на улице Волковская на территории Книжной ярмарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Перерезать ленточку главе помогал директор клуба «COSMICA» Максим Кащеев, а также юные посетители заведения.

«Такой клуб в Люберцах появился впервые. Я поздравляю всех любителей попрыгать с этим событием. Надеюсь, в нем вырастут чемпионы этого необычного вида спорта», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в клубе планируется проведение тренировок и соревнований по батутному фристайлу. В школе акробатики работает высококвалифицированный тренерский персонал, который научит не только азам прыжков на батуте, но и различным сложным элементам.

Батутный клуб – это современный развлекательный комплекс социально ориентированной направленности. В центре действуют скидки для многодетных семей, а также абонементная система посещения, что позволит посетителям подобрать себе оптимальный вариант посещения центра.

На территории клуба расположилось 13 различных батутов: 10 батутов 1,5 на 1,5 метра, два батута – 3 на 1,5 метра и один большой батут 5 на 5 метров на котором можно выполнять простые и сложные акробатические трюки, также центр оснащен горкой с сухим бассейном, скалодромом и поролоновой ямой. В клубе можно отметить свой день рождения или провести корпоративный праздник.