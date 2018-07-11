РИАМО – 11 июл. Во Владивостоке с 26 по 28 июля на площадке Дальневосточного федерального университета пройдет Международный дальневосточный морской салон «МДМС-2018», сообщается на сайте мероприятия.

Организаторами салона определены министерство промышленности и торговли Российской Федерации и министерство РФ по развитию Дальнего Востока, устроителем – фонд «Росконгресс».

«МДМС-2018» станет крупнейшим специализированным деловым мероприятием, посвященным вопросам инновационного судостроения, международного военно-морского сотрудничества, интеграции судостроительного кластера на Дальнем Востоке России в судостроение Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

Площадкой для проведения салона определен кампус ФГОАУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

Как добавляется на сайте, салон объединит более 1,5 тысяч участников из России и зарубежных стран. К участию приглашены российские и иностранные государственные деятели, главы субъектов РФ, руководители крупнейших корпораций, признанные эксперты и представители ведущих СМИ. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Японии.