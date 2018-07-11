РИАМО - 11 июл. Завершился групповой этап Международного турнира по футболу «Германско-российский Кубок мэров» в подмосковном Солнечногорске, первые две команды из двух групп прошли в полуфинал, в том числе сборная правительства Московской области, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Закончились предварительные игры в группах А и В. В группе А первое место заняла команда бургомистров (Германии – ред.), второе место — команда городов России, третье место — «Мерседес-Бенц», - сказал главный судья турнира Геннадий Ревякин.

Он отметил, что в группе В первое место заняла команда администрации городского округа Химки, второе место — сборная правительства Московской области и третье место — команда посольства Германии в Москве.

«В полуфинале на поле А сыграют команды бургомистров и правительства Московской области. На втором поле встречаются команды администрации городского округа Химки и команда городов России», - добавил Ревякин.

В полуфинале игры проводятся по олимпийской системе с выбыванием. Команды сыграют два тайма по 10 минут с 2-минутным перерывом. Если в основное время не определится победитель, то команды будут бить пенальти.

В среду в подмосковном Солнечногорске на стадионе «Металлург» впервые проходит Международный однодневный футбольный турнир «Германско‐российский Кубок мэров».