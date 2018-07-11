РИАМО (СТУПИНО) - 11 июл. Двое подростков на велосипедах попали под колеса автомобиля в поселке Михнево городского округа Ступино, сообщил Ступинскому информагентству источник в единой дежурно-диспетчерской службе.

«Вечером 10 июля на пульт «112» поступило сообщение о том, что в поселке Михнево на пересечении улиц Кирова и Фрунзе 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на двух велосипедистов 2002 и 2004 годов рождения, проживающих в городе Москва. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ-269 Ступинского ТУСиС, ГИБДД, скорая помощь», - сказал истоник.

По данным информагентства, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего 2002 года рождения рваную рану головы, 2004 года рождения - ушиб колена. Оба несовершеннолетних были доставлены в Ступинскую ЦРКБ. Ведется проверка для выяснения причин произошедшего.

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