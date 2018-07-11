РИАМО – 11 июл. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагается сейчас, сообщает ТАСС.

«Мы обязательно такую поправку инициируем. Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения», – заявил Нилов.

Он сообщил, что комитет намерен провести перед вторым чтением законопроекта его широкое обсуждение и большие парламентские слушания.

«Ожидаю большое количество поправок как от регионов, так и от депутатов, от всех субъектов законодательной инициативы», – сказал глава профильного комитета.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.