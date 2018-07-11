РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. Управляющая компания МУП «ЖКО» устранила множественные нарушения в содержании многоквартирного дома в подмосковном Королеве по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте ведомства.

В Государственную жилищную инспекцию Московской области поступило обращение с информацией о нарушениях в работе вентиляции и наличии мусора в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: город Королев, микрорайон Юбилейный, улица Героев курсантов, дом №5. После получения обращения инспекторы провели внеплановую проверку.

«Сотрудники Госжилинспекции выявили множественные нарушения в содержании дома, допущенные управляющей компанией. Так, например, в подвальном помещении имелось подтопление, а также провисание электрической проводки и оголение проводов. Территория чердака и подвала была захламлена строительным и бытовым мусором. В квартире заявителя на момент проверки отсутствовала тяга в вентиляционных каналах в санузле и в комнате. Цоколь дома по всему периметру имел отслоение штукатурно-окрасочного слоя и обрастание мхом. Козырек над подъездом был поврежден», - говорится в сообщении.

Внимательно осмотрев данный дом, государственные жилищные инспекторы выдали предписание о срочном выполнении ремонтных работ и обеспечении безопасного проживания собственников.

«В установленные законом сроки управляющая организация МУП «ЖКО» предписание исполнила, все нарушения были устранены. Однако хочу напомнить, что следить за общедомовым имуществом – прямая обязанность каждой управляющей компании. Многоквартирные дома должны обслуживаться надлежащим образом - без напоминаний и принуждений со стороны Госжилинспекции», - сообщил глава надзорного ведомства Вадим Соков.