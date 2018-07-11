РИАМО – 11 июл. Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», он назвал возможность регистрировать машину у дилера правильной, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, что принципиально правильно, что у автомобилистов появится возможность зарегистрировать автомобиль непосредственно у дилера. Такая практика уже была в 1990-е – 2000-е годы. Я сам за это время неоднократно приобретал машину у дилера уже с номерами за дополнительную плату. Потом от этого отказались. Но сейчас решили вернуться к этой практике. Значит, это правильно», – сказал Похмелкин.

Эксперт отметил, что цена за услугу установится на приемлемом уровне. Такая инициатива однозначно полезна для автомобилистов: теперь им не надо ехать в отдел ГИБДД, тратить время. Многие водители готовы дополнительно заплатить и сделать все в одном месте.

Также Похмелкин добавил, что в дальнейшем при желании водителей возможность регистрировать авто у дилера может появиться и у покупателей по системе trade-in.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять во втором чтении разрабатывающийся с 2011 года законопроект, который позволит регистрировать новые автомобили у дилеров без похода в ГИБДД.