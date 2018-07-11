РИАМО - 11 июл. Информация о травмировании инспектора ДПС в результате аварии в московском районе Марьина Роща не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудник третьего спецбатальона ДПС ГИБДД попал в аварию на служебном автомобиле на улице Шереметьевской, в результате чего получил травмы.

«В этом ДТП сотрудники транспортной полиции не участвовали», - сказал собеседник агентства.