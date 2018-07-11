РИАМО - 11 июл. В парке имени Олега Степанова подмосковного Серпухова 13 июля откроют фан-зону для просмотра двух финальных матчей чемпионата мира по футболу, на территории парка будут работать аниматоры, которые устроят конкурсы для посетителей, сообщил РИАМО представитель администрации парка.

«В пятницу, 13 числа, мы подготовим фан-зону, где все желающие смогут посмотреть два последних матча чемпионата мира, которые пройдут 14 и 15 июля. Зона будет работать с 13 до 21 часа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фан-зона специально открывается за четыре часа до начала матча. На территории парка будут работать аниматоры, устраивающие конкурсы для посетителей.

Матч за третье место чемпионата мира по футболу пройдет 14 июля в 17:00 в Санкт-Петербурге. Финальная игра мундиаля состоится 15 июля в 18:00 на столичном стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.