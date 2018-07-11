РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. Чуть менее миллиона рублей переплаты за подогрев воды вернула жителям многоквартирного дома управляющая компания в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющая компания «Хаусмастер24»» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №23 по Сходненской улице в деревне Путилково горокруга Красногорск. УК представила документы, согласно которым общая сумма перерасчета жителям дома по строке «ГВС: подогрев» составила 954 тысячи 903 рубля 10 копеек», – сообщается на сайте.

Уточняется, что в Госжилинспекцию обратились жители, которых не устраивало, как УК начисляет платежи за подогрев горячей воды. Проверка установила, что в течение трех лет при расчетах платежей за горячее водоснабжение УК не придерживалась требований Правил предоставления коммунальных услуг.

«Правила требуют, чтобы при двухкомпонентном тарифе платы за горячее водоснабжение в расчетной формуле учитывался утвержденный норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. Управляющая компания «Хаусмастер24»» не применяла расчетный размер, который утверждается органами местного самоуправления», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющей компании выдали предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев, что и было сделано.

«Суммы возвратов по отдельным квартирам достигли 8 тысяч рублей», – заключается на сайте.