РИАМО - 11 июл. Жители столицы в новом голосовании проекта «Активный гражданин» решат, чем разнообразить занятия в 12 детских технопарках города, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Сегодня в Москве работают 33 технопарка, которые предоставляют возможность заниматься научно-производственной и инновационной деятельностью, 12 из них – детские.

«Привлечение молодежи к разработке современных технологий необходимо для развития нашей страны. В московских технопарках школьников обучают робототехнике, нанотехнологиям, геоинформатике, 3D-моделированию, дизайну и многому другому – всего около 20 направлений. Участники проекта могут выбрать от одного до двух ответов из предложенных в голосовании вариантов», – говорится в сообщении.

Например, авиация – эта тема будет интересна любому мальчишке, который хочет постигнуть тонкости авиационной инженерии. Для творческих ребят актуальным направлением станет архитектура и дизайн. Для тех, кто интересуется химией – есть занятия по фармацевтике. Четвертый вариант – пищевое производство. Это одно из самых серьезных и прибыльных производственных направлений, познакомиться с азами которого будет интересно многим.

Для горожан уже стало доброй традицией помогать в выборе тем и направлений для самых разных мероприятий. Например, в июне текущего года участники проекта проголосовали за наиболее интересные темы экскурсий в Измайловском парке. Почти 180 тысяч человек высказалось по этому вопросу, и 32% из них посчитали, что необходимо провести занятия о птицах, обитающих в нашей природной зоне.