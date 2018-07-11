РИАМО - 11 июл. Поезда снова ходят между станциями «Савеловская» и «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро после сбоя, сообщается в аккаунте Twitter московской подземки.

Ранее не было движения поездов от «Савеловской» до «Отрадного» в направлении из центра из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Савеловской» до «Отрадного» восстановлено и введено в график», - говорится в сообщении.

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