РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Российский союз молодежи и студия «Военфильм» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому его члены примут участие в съемках фильма о подольских курсантах, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж»» в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель РСМ Павел Красноруцкий и генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников подписали соглашение о сотрудничестве между Российским союзом молодежи и студией «Военфильм». Ключевым направлением сотрудничества станет реализация задач патриотического воспитания молодежи, развитие межкультурного диалога в молодежной среде, международного молодежного сотрудничества. Ближайшая задача этого соглашения заключается в том, чтобы Российский союз молодежи и «Военфильм» двигались в совместном направлении при создании исторических и патриотических фильмов. Основной кинопроект студии «Военфильм» – полнометражный художественный фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой», – говорится в сообщении.

Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ, защитившие Москву, были комсомольцами. Решение остаться на огневом рубеже до конца было принято на комсомольском собрании.

«Лучшие мальчишки решили стоять до конца за Москву, за свою Родину. В этом и заключается настоящий патриотизм. Нам предстоит большая работа, мы ее не боимся, будем делать с честью и достоинством. Уверен, что Российский союз молодежи – люди с открытой душой – смогут нам в этом не только помочь, но и сделать это своим делом тоже. Молодые люди, которые думают о своей судьбе и судьбе своей страны, примут участие в съемках этой картины и смогут задаться вопросом: «А как бы я поступил в этой ситуации?». Вот этот вопрос и ответ на него самое главное для нас», – сказал Угольников.

По словам Красноруцкого, Российский союз молодежи является официальным правопреемником Комсомола. Здесь чтут традиции комсомольской организации и выбирают основным вектором деятельности патриотическое воспитание детей и молодежи.

«Я уверен, что этот фильм («Ильинский» – ред.) рубеж станет хорошим примером подражания для нашей современной молодежи», – добавил Красноруцкий.