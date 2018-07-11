РИАМО – 11 июл. Более 2 тысяч участковых избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Подмосковье оборудуют видеокамерами, сообщает в среду ТАСС.

«В Московской области депутаты избираются. Будут использовать видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 73 ТИКах и 2170 УИКах», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.

В Подмосковье будут работать 4,2 тысячи избирательных участков, причем не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ. На губернаторских выборах в регионе задействуют порядка 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска.