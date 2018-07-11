РИАМО – 11 июл. Монтаж и подключение к сетям модульных загородных избирательных участков для выборов мэра Москвы планируется завершить к 25 июля, сообщает ТАСС.

«Установка сборно-разборных помещений (для голосования на выборах мэра Москвы – ред.) – эта работа уже ведется, на вчерашний день порядка 50 уже установлены, часть уже подключены к электроснабжению. Этот процесс должен закончиться к 25 числу (25 июля – ред.), когда у нас начинается прием заявлений», – сказал на заседании ЦИК РФ в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Временные избирательные участки будет установлены на территории тех садовых товариществ, в которых нет соответствующего стационарного помещения для образования избирательного участка.

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Рабочая группа определила в Московской области 183 участка, в Калужской – 16, в Тульской и Владимирской – по пять избирательных участков.

Карта размещения участков охватывает около 440 тысяч домовладений, принадлежащих москвичам. Таким образом, потенциально на одном «дачном» избирательном участке могут проголосовать до 2 тысяч избирателей.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.