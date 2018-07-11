РИАМО - 11 июл. Интерактивные павильоны «Конструктор комфорта» появились в столичных парках в преддверии Московского урбанистического форума, инсталляции рассказывают о результатах работы комплекса городского хозяйства по созданию комфортной городской среды за последние 7 лет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками. Стоит прикоснуться к стене рукой, как город заиграет яркими красками и оживет: зажурчит вода в фонтане, поплывет кораблик и зажгутся уличные фонари», — говорится в сообщении.

Посетители смогут узнать, сколько в Москве домов и дворов, фонарей и мостов, сколько дворов и подъездов отремонтировали за последние годы, какое количество улиц и парков благоустроили, как столичные дороги стали безопаснее, как ночная Москва стала светлее и красивее.

«Арт-объекты будут интересны и детям, и взрослым. «Горячие точки», на которые реагирует сенсор прикосновений, расположены по всей поверхности стенда. А это значит, что «оживить» Москву на стенде смогут посетители любого роста и возраста. Для самых внимательных создатели приготовили несколько сюрпризов. Например, на стенде есть «горячая точка», сменяющая день и ночь и включающая городское освещение», — добавляется в сообщении.

Интерактивные инсталляции работают с 10 по 23 июля в трех парках Москвы: на ВДНХ, в парке Горького и парке Победы на Поклонной горе. Павильоны можно посетить совершенно бесплатно ежедневно с 11:00 до 21:00.

Московский урбанистический форум – это международный конгресс, который объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.

В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.