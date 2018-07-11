РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июл. Дорожку через лес от улицы Успенской до платформы «Красногорская» протяженностью более километра начали обустраивать в подмосковном Красногорске, сообщил глава муниципалитета Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обещали - делаем. Приступили к обустройству дорожки через лес, от улицы Успенской до Красногорской платформы. Ее длина 1,4 километра, ширина - 3,4 метра. Все будет обустроено и освещено. Установим скамейки и урны, сделаем велодорожку», – написал Хабиров.

Он уточнил, что реализация проекта немного задержалась из-за согласования всех видов работ с Комитетом лесного хозяйства.

«Обязательное условие - строим дорожку, но не вредим лесным насаждениям, сохраняем природные особенности местности», – подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что все работы планируется завершить к сентябрю.

«Хотим сделать такой вот подарок жителям ко Дню округа», – заключил Хабиров.