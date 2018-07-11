РИАМО - 11 июл. Сбой в движении поездов произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за инцидента с пассажиром, движения нет от станции «Савеловская» до станции «Отрадное», сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Савеловской» до «Отрадного» в направлении из центра из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

В конце 2017 года московское метро вошло в тройку лидеров среди метрополитенов мира, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации Community of Metros (CoMET).

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