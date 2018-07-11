РИАМО – 11 июл. В Mail.Ru Group прокомментировали информацию о том, что Facebook предоставил ей и другим компаниям доступ к данным пользователей, в Mail.Ru также готовы пройти технический аудит, если это потребуется соцсети, сообщает в среду Газета.ru.

В компании обратили внимание на слова представителя Facebook, который выразил уверенность в том, что российский холдинг не использовал пользовательские данные некорректным образом.

«Важно подчеркнуть, мы не использовали никакие пользовательские данные из Facebook, кроме как в коммерческих интересах при продвижении своих продуктов внутри этой социальной сети», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, Mail.Ru Group готова пройти технический аудит, который может потребоваться Facebook в связи со сложившейся ситуацией.

Российский холдинг Mail.ru Group попал в число компаний, получивших доступ к данным пользователей социальной сети Facebook. До 2015 года компании, которые разрабатывали приложения для соцсети, могли собирать сведения о пользователях и их друзьях в ряде случаев. Так, они знали имя, пол, дату рождения и местоположение людей. Кроме того, компании могли просматривать фотографии пользователей и видеть, какие посты им понравились.