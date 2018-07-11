РИАМО – 11 июл. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили порядок образования избирательных участков за пределами столицы на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС.

«Это пилотный проект, рассчитанный на реализацию избирательных прав. Есть разные мнения. Некоторые говорят, что чем более современно, тем меньше контроля. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль – надо все это совместить», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Москва проводит данный эксперимент не ради предстоящих выборов, «а для России, чтобы мы в целом на следующих выборах смогли уже на основе этих событий сделать огромный шаг вперед».

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Рабочая группа определила в Московской области 183 участка, в Калужской – 16, в Тульской и Владимирской – по пять избирательных участков.

Карта размещения участков охватывает около 440 тысяч домовладений, принадлежащих москвичам. Таким образом, потенциально на одном «дачном» избирательном участке могут проголосовать до 2 тысяч избирателей.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.