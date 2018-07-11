РИАМО - 11 июл. Почти 870 миллиардов рублей вложили в строительство недвижимости в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), две трети из них – это средства частного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«100% жилья, около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест введено инвесторами. В целом это порядка 10 миллионов квадратных метров недвижимости», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что вклад городского бюджета в развитие новой Москвы также весомый.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже более 150 миллиардов рублей из городского бюджета инвестировано в создание и реконструкцию дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры ТиНАО. Благодаря этому на новые территории пришло метро, построены дороги, появились новые маршруты общественного транспорта», – подчеркнул Жидкин.

По его словам, инвестиции в строительную отрасль ТиНАО составляют 150-160 миллиардов рублей в год.

«Этот объем будет возрастать. По нашим планам, к 2035 году бюджетные и внебюджетные инвестиции в развитие новых территорий в нынешних ценах должны составить не менее 7 триллионов рублей», – пояснил Жидкин.