РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. Жительница подмосковного Королева осуждена на 1 год за то, что угрожала убить свою мать, сообщил «РИАМО в Королеве» прокурор города Константин Крошкин.

По данным следствия, жительница дома на улице Грабина была пьяна и во время ссоры угрожала ножом своей матери. Женщина вызвала полицейских.

«В суде дочь вину признала, но уверяла, что убивать мать не собиралась, а просто решила напугать. Хочется предостеречь наших граждан, чтобы они следили за своими словами и поступками. В порыве гнева очень легко переступить грань между простыми словами и преступлением. Женщина осуждена на 1 год лишения свободы», - сказал Крошкин.

За угрозу убийством уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Наказать обидчика можно, если угроза не только словесная, но и реальная.