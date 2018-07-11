РИАМО - 11 июл. Площадь лесных пожаров на территории Подмосковья снизилась на четверть, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, в то же время из-за человеческого фактора незначительно увеличилось число природных пожаров, сообщил в среду на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым начальник регионального главка МЧС России Сергей Полетыкин.

«Площадь природных пожаров у нас в разы меньше, на 25% меньше по аналогии с прошлым годом. Это говорит о том, что есть своевременное обнаружение и своевременное реагирование на все очаги природных пожаров на территории Подмосковья», - сказал Полетыкин.

Он добавил, что по аналогии с прошлым годом наблюдается незначительное увеличение количества природных пожаров. Причина - человеческий фактор.

«Количество природных пожаров растет, это только человеческий фактор», - подчеркнул Полетыкин.

Воробьев поручил держать его в курсе ситуации в лесах Подмосковья.

«Прошу продолжить патрулирование, держать меня в курсе, если обстановка будет меняться, если знойное лето создаст дополнительные риски», - отметил Воробьев.

Операторы системы-112 Московской области с начала 2018 года приняли более 1,1 тысячи вызовов о происшествиях в лесах. Наиболее распространенные причины вызовов – это сообщения о природных пожарах, а также информация о заблудившихся в лесах жителях и гостях Подмосковья.