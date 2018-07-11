РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 11 июл. За шесть месяцев 2018 года более 800 человек прошли лечение в отделении сосудистой хирургии Дрезненской городской больницы, в основном это жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, сообщается на сайте администрации муниципалитета

По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, Дрезненская горбольница – единственное учреждение в Подмосковье, где на очень высоком уровне оказывают помощь пациентам с заболеваниями вен и сосудов.

«Большинство пациентов отделения сосудистой хирургии Дрезненской горбольницы составляют жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Приезжают больные со всего Подмосковья, из других регионов России. Так, за шесть месяцев 2018 года более 800 человек успешно прошли лечение в стенах медучреждения. Квалифицированную помощь им оказывают 27 специалистов, 80% из которых имеют высшую или первую категорию», – говорится в сообщении.

Сосудистое хирургическое отделение, созданное на базе Дрезненской городской больницы – настоящая гордость городского округа Ликино-Дулево, и в целом Московской области. Многие пациенты отмечают высокий профессиональный уровень медперсонала, чуткое отношение, вежливость.