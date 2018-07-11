РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Кутузово в подмосковном Подольске планируют начать строительство пристройки к школе №13 в четвертом квартале 2018 года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре городского округа.

Согласно государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» на 2017 – 2025 годы» в целях обеспечения односменного режима обучения ведется проектирование реконструкции со строительством пристройки к школе №13 по адресу: Подольск, улица Бородинская, 20. Генеральный проектировщик МУП «Подольскгражданпроект».

«Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Суммарная проектная вместимость существующего здания и проектируемой пристройки начальных классов будет составлять 900 учащихся мест, в том числе в пристройке 300 учащихся. В настоящее время проектные решения проходят комиссию архитектурно-градостроительного облика. Положительное заключение экспертизы планируется получить в III квартале 2018 года, вынос существующих инженерных сетей намечен на IV квартал 2018 года, начало строительства – IV квартал 2018 года, ввод в эксплуатацию – III квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 2,482 гектара располагаются здание школы, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зоны отдыха для разных возрастных групп учащихся, хозяйственная зона и площадка общешкольных мероприятий.

Здание пристройки 3-х этажное, сложной формы, общей площадью 6199,7 квадратных метров, функционально разделенное на зону начальных классов со спортивным залом и общешкольные зоны пищеблока, медблока и библиотечно-информационную.