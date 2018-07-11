РИАМО - 11 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Строительная компания Экстрастрой XXI век» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение средней общеобразовательной школы №24 городского округа Павловский Посад Московской области о внесении сведений в отношении ООО в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту школьной столовой.

«По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия общества не соответствующими закону. Сведения в отношении ООО «Строительная компания Экстрастрой XXI век» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Строительная компания Экстрастрой XXI век» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.