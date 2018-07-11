РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июл. В городском округе Домодедово стартовал конкурс по благоустройству придомовых территорий «Мой двор – моя гордость!», неравнодушные жители смогут представить свои проекты до 10 августа, сообщается на странице городской общественной палаты в соцсети «ВКонтакте».

«Общественная палата городского округа Домодедово совместно с общественной палатой Московской области объявляет конкурс «Мой двор – моя гордость!», направленный на поддержку гражданских инициатив в сфере благоустройства придомовых территорий. Конкурс проводится по шести номинациям: «В гостях у сказки» – двор, оформленный по мотивам сказок; «Цветочная поляна» – оценивается лучшая клумба; «Очумелые ручки» – благоустройство из подручных материалов; «Всем миром» – коллективная работа жителей по благоустройству придомовой территории; «Один за всех» – благоустройство двора одним человеком; «Приз зрительских симпатий»», – говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 10 августа по адресу: obpalata@domod.ru. Конкурсантам необходимо указать: ФИО заявителя или инициативной группы, контактный телефон, электронную почту, выслать не менее 5 фотографий своей придомовой территории, адрес придомовой территории. Также интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(496)794-18-66.

Целью мероприятия является поощрение активных граждан, повышение культуры отношения собственников к общему имуществу.