РИАМО - 11 июл. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки в городе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект построен на улице Нарковая восточнее дома 8, корпус 1 за счет инвестиционных средств застройщика, которым выступила компания «ДОМСТРОЙ». Паркинг рассчитан на 245 машино-мест», – говорится в сообщении.

Главным принципом градостроительной политика Московской области является комплексное устойчивое развитие территорий (КУРТ), которое предполагает сбалансированное строительство жилых и социальных объектов, а также предусматривает обязательное обеспечение новых жилых застроек автостоянками, паркингами, гаражами, для организации хранения автотранспорта, принадлежащего населению, и снижения избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть подмосковных городов.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) в рамках комплексного развития территорий норматив обеспечения парковочными местами составляет 420 машино-мест на 1 тысячу жителей.