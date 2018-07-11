РИАМО - 11 июл. Низкопольные трамваи «Витязь-М» каждую неделю перевозят более миллиона пассажиров, новые вагоны курсируют на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Новые вагоны завоевали большую популярность среди жителей города. Ежедневно почти 200 тысяч москвичей выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность: транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

В новой модификации трамваев увеличили количество сидячих мест, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску.

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. К концу следующего года их число достигнет 300 вагонов.