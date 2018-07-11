РИАМО - 11 июл. На станциях «Ерденево» и «Бекасово-1» Киевского направления Московской железной дороги в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 июля железнодорожники проведут плановые работы по замене стрелочных переводов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Четырнадцатого и 15 июля несколько утренних и ночных пригородных поездов Москва – Нара – Москва будут курсировать по укороченному маршруту – между Киевским вокзалом и станцией Апрелевка», – говорится в сообщении.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с 22:00 до 08:30, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».