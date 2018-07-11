РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июл. Завод «Криогенмаш» Балашихи запустил станцию по производству сухого сжатого воздуха и азота на нефтехимическом комбинате «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, сообщила генеральный директор предприятия Мария Соколова.

«В Тобольске мы запустили станцию по производству сухого сжатого воздуха и азота на нефтехимическом комбинате «ЗапСибНефтехим». Данный проект отличается сжатыми сроками, и его реализация была для нас серьезным вызовом. Сроки мы сократили за счет совместного с СИБУРом управления проектом. Плюс мы стали ставить оборудование до того момента, как завершили строительство основного производственного корпуса. Такой способ был применен впервые и позволил нам отыграть порядка трех месяцев на строительстве», – сказала Соколова.

Она добавила, что станция подачи технических газов относится к вспомогательному производству комбината, но без нее основное производство не сможет функционировать. За один час она производит до 37 тысяч кубометров газообразного азота и до 28 тысяч кубических метров сухого сжатого воздуха.

Строящийся комбинат «ЗапСибНефтехим» относится к крупнейшему нефтехимическому холдингу «СИБУР Холдинг». Его планируют запустить в мае 2019 года.

Завод «Криогенмаш» – крупнейшая компания страны по производству технологий разделения воздуха.