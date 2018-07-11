РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в среду днем образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По информации сервиса, на 12:35 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до СНТ «Петрица». На этом участке автодороги средняя скорость движения составляет от 7 до 30 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Симферопольская в микрорайоне Климовск, Бородинская в микрорайоне Кутузово; в микрорайоне Южный на улице Правды, а в Подольске на улицах Большая Серпуховская, Свердлова, Кирова, на проспекте Ленина и других.