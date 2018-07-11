РИАМО - 11 июл. В ходе обследования лесного озера на востоке Московской области впервые за 90 лет обнаружено редкое водное растения – малая кубышка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Специалистами природоохранного фонда «Верховье» зафиксировано произрастание кубышки малой из семейства Кувшинковых, занесенной в Красную книгу Московской области под второй категорией. В последний раз этот вид отмечали в Щелковском районе еще в 1929 году. Тогда это растение было встречено в другом озере, где в настоящее время исчезло», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Глава природоохранного ведомства региона добавил, что в отличие от распространенной желтой кувшинки, найденная кубышка меньше по размеру, цветки имеют снаружи зеленоватую окраску, а черешок цветоноса в верхней части сплюснутый.

Кубышка малая тяготеет к стоячим или слабо проточным водоемам (озерам, старицам, прудам, водохранилищам), имеющим низкую трофность. В Европейской России, к югу от полосы тайги, это растение всюду считается очень редким.

Одной из причин ее сокращения ученые называли загрязнение водоемов, ведущее к повышению их трофности, поэтому находка фонда «Верховья» для оценки состояния водных объектов Московской области очень показательна.

Коган также отметил, что местообитание этого растения будет включено в состав создающегося природного заказника регионального значения, что позволит сохранить эту ценную территорию на долгую перспективу.