РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. Коммунальные службы Королева с 3 по 10 июля капитально отремонтировали более 110 метров тепловых сетей, а также заменили 170 метров трубопроводов горячего водоснабжения, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«За неделю с 3 по 10 июля ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» капитально отремонтировано более 110 метров тепловых сетей, выполнена замена 170 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения различного диаметра, также отремонтировано 12 колодцев на сетях водопровода и канализации», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 165 квадратных метров асфальтового покрытия, 1 254 квадратных метра газонного покрытия.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.