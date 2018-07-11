РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июл. На городском стадионе «Авангард» в Домодедове 17 июля стартует первенство футбольной национальной лиги второго дивизиона, в этот день игра состоится между командой «Чертаново» и волгоградским клубом «Ротор», сообщается на странице стадиона в соцсети «ВКонтакте».

«Семнадцатого июля стартует первенство ФНЛ-2018/19. ФК «Чертаново» дебютирует матчем с волгоградским «Ротором». Встреча первого тура пройдет на стадионе «Авангард» в Домодедове (улица 2-я Коммунистическая, дом №2), где чертановцы будут принимать своих соперников на время реконструкции домашнего стадиона «Арена Чертаново»», – говорится в сообщении.

Встреча начнется в 19:30.