РИАМО - 11 июл. Торжественное открытие международного однодневного футбольного турнира «Германо‐Российский Кубок мэров» состоялось в подмосковном Солнечногорске на стадионе «Металлург», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы с радостью принимаем сегодняшний турнир по футболу и участников российско-германского сообщества. Футбол нас объединяет, мы как можно больше узнаем друг о друге и получим удовлетворение от общения», - сказал на открытии глава Сонечногорского района Андрей Чураков.

Главный эксперт управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Солнечногорского муниципального района Светлана Маслова отметила, что впервые не только проходит турнир, но и в первый раз приехала сборная бургомистров городов Германии, которая посещает все чемпионаты мира по футболу, чтобы познакомиться со страной-хозяйкой и провести товарищеские матчи с командами муниципальных политиков.

«За почетное звание первого обладателя кубка будут бороться шесть команд - это сборные бургомистров городов Германии, мэров городов России, посольства Германии в Москве, а также команды правительства Московской области, администрации городского округа Химки и АО «Мерседес-Бенц РУС», - добавила Маслова.

Постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески отметила, что турнир по футболу «Германско-Российский Кубок мэров» проходит впервые в рамках российско-германского года регионально-муниципальных партнерств.

Турнир проводится в 2 этапа по правилам игры в футбол. На первом этапе команды разделили на 2 группы по 3 команды в каждой, которые сыграют друг с другом 2 тайма по 10 минут с 2-минутным перерывом.

В матчах группового этапа турнира за победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение баллы не начисляются. Кроме того, при отказе играть или в опоздании на игру, команде засчитывается поражение – 0:3.

В финальную часть соревнований выходят команды, занявшие 1-2 места в своих группах. Игры проводятся по олимпийской системе с выбыванием.