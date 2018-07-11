РИАМО – 11 июл. Избирательную документацию с загородных участков будут сопровождать столичные полицейские, они будут также сопровождать членов участковых и территориальных избирательных комиссий на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС.

«Принято решение, в соответствии с которым охрану общественного порядка на загородных избирательных участках будут осуществлять соответствующие местные территориальные подразделения органов внутренних дел. А сопровождение избирательной документации, доставку членов участковых комиссий и вышестоящей территориальной избирательной комиссии осуществляется московскими полицейскими», – сказал в среду на заседании ЦИК РФ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Рабочая группа определила в Московской области 183 участка, в Калужской – 16, в Тульской и Владимирской – по пять избирательных участков.

Карта размещения охватывает около 440 тысяч домовладений, принадлежащих москвичам. Таким образом, потенциально на одном «дачном» избирательном участке могут проголосовать до двух тысяч избирателей.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в Единый день голосования.