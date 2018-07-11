РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июл. По решению городского суда подмосковного Королева администрации города предстоит установить информационные щиты на 84 городских детских игровых площадках, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В ходе проверки содержания детских площадок города, инспекторы Госадмтехнадзора отметили, что на 84 дворовых площадках отсутствуют информационные щиты. Надзорное ведомство предписало органам местного самоуправления устранить данные нарушения. Не согласившись с требованием инспекторов, администрация города обратилась в суд с жалобой, где просила отменить постановления ввиду того, что муниципалитет не обязан устанавливать информационные стенды, так как площадки являются морально устаревшими, и на них не требуется установка щитов.

«Рассмотрев доводы сторон, принятым решением Королевский городской суд не удовлетворил жалобу администрации, оставив в силе вынесенные постановления, тем самым подтвердив их обоснованность и соответствие действующему законодательству», - сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушев.

Теперь, по решению городского суда, администрации предстоит установить информационные щиты на все городские детские площадки. Устанавливаемые щиты должны содержать информацию об игровых элементах, правилах поведения на детских площадках, рекомендации по действиям в различных случаях, контакты балансодержателя площадки, надзорных и иных служб.