РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Студия «Военфильм» просит всех желающих из Подольска помочь создать декорации в Калужской области для съемок картины про подольских курсантов, а также предоставить на время пять морских контейнеров, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж»» в соцсети «ВКонтакте».

«Требуется срочная помощь для декораций к фильму («Ильинский рубеж» – ред.). В период с 1 сентября по 15 декабря 2018 года съемки фильма будут проходить в декорации Ильинского оборонительного рубежа образца октября 1941 года, строящегося в настоящее время в Медыни. Декорация состоит из двадцати исторических дворов, воссозданной реки «Выпрейки», участка дороги «Варшавское шоссе» с мостом через реку, шести ДОТов, противотанковых рвов, «ежей», окопов и траншей. Для окончания работ и обеспечения съемок в данной декорации студия «Военфильм» просит оказать содействие в поисках компаний для безвозмездного проведения работ, а также оказания ряда услуг», – говорится в сообщении.

Студии требуется предоставить во временное пользование до 30 декабря пять морских контейнеров (размер 40 футов) для хранения реквизита. Кроме того, группе требуется помощь в создании дорожного участка подъездной протяженностью 380 метров, шириной 5 метров с покрытием асфальтовой крошкой. Также киношники нуждаются в грузовом автотранспорте для доставки сыпучих материалов на строительные площадки.

Свои предложения можно передавать исполнительному продюсеру фильма «Ильинский рубеж» Леониду Меламуду по телефону: 8(985)125-47-57 или на электронную почту: melamud@bk.ru.