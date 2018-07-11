РИАМО - 11 июл. До 61% от месячной нормы осадков выпало за первую декаду июля в Подмосковье, небольшие дожди также ожидаются в регионе в конце недели, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Можайске выпало наибольшее количество осадков, сумма их за 10 дней составила 55,9 миллиметра, что составляет 61% от месячной нормы. Максимальная температура в 29,4 градуса была в Черустях, самая холодная ночь, когда воздух остыл до плюс 8 градусов, также отмечалась в Черустях», — говорится в сообщении.

В Москве самым теплым днем декады стало 1 июля, когда воздух в середине дня прогрелся до 27,2 градуса. А самая низкая температура в утренние часы составила 11,6 градуса (5 июля). Максимальное количество осадков - 7,5 миллиметров, именно столько выпало 5 июля. Сумма количества выпавших осадков с начала месяца составила 33,5 миллиметра, что примерно составляет 36% от месячной нормы.

Температура воздуха в Подмосковье в ближайшие дни будет повышаться до 23-28 градусов к выходным. 15 и 16 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди.