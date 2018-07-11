РИАМО - 11 июл. Пять молодых коломенцев получили ключи от собственных квартир, расположенных в новостройках микрорайона «Донской» на улице Захарова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

Поздравил новоселов со значимым для них событием и вручил ключи от квартир глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«Дорогие ребята, очень приятно поздравить вас с приобретением жилья. Все эти квартиры мы приобрели по программе правительства области, поддержанной губернатором (Подмосковья Андреем Воробьевым – ред.). Мы стараемся покупать квартиры исключительно в новых домах. Это ваше первое жилье, которое находится в вашем личном пользовании и собственности, сохраняйте его, как начальный капитал для вашей дальнейшей жизни», — сказал Лебедев.

В новых квартирах имеется все необходимое для жизни: сделан косметический ремонт, установлена сантехника и газовое оборудование.

Всего в 2018 году в Коломенском городском округе будут обеспечены жильем 14 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Подмосковье в этом году жильем планируют обеспечить около 700 детей-сирот. Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие – 30 тысяч рублей — и ежемесячное пособие – 10 тысяч рублей.