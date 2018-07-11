РИАМО – 11 июл. Свыше 3,5 тысячи участковых избирательных комиссий (УИК) на предстоящих выборах мэра в Москве будет оборудовано видеокамерами, сообщает ТАСС.

«В Москве избирается мэр, будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 128 ТИКах (территориальная избирательная комиссия – ред.) и 3,6 тысячи УИКах», – сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В этом году впервые для выборов градоначальника столицы будут организованы загородные участки.

Перечень загородных избирательных участков на выборах мэра столицы был одобрен Центральной избирательной комиссией России, в Подмосковье создадут 183 таких участка, в Калужской области — 16, в Тульской и Владимирской – по пять избирательных участков.